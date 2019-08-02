Георгиева оставляет пост исполнительного директора ВБ на время подбора нового главы МВФ

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Исполнительный директор Всемирного банка (ВБ) Кристалина Георгиева прекращает исполнение своих обязанностей на время подбора нового директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) взамен Кристин Лагард, которая подала в отставку в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост руководителя Европейского центрального банка. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении президента ВБ Дэвида Мэлпаса.

"После консультаций я согласился с просьбой Кристалины предоставить ей внеплановый отпуск на период выдвижения кандидатур [на пост главы МВФ]. На протяжении этого периода она на время откажется от своих обязанностей исполнительного директора ВБ", - отметил Мэлпас.

2 августа Евросоюз выбрал в качестве единого кандидата на пост нового главы МВФ представителя Болгарии Кристалину Георгиеву.

Исполнительный совет МВФ 26 июля объявил о начале процесса подбора нового руководителя организации взамен Лагард. Она объявила, что временно прекращает исполнять обязанности директора-распорядителя МВФ и официально покинет свой нынешний пост 12 сентября.

По действовавшему прежде неформальному "джентльменскому соглашению" между ведущими акционерами фонда - США и странами Евросоюза - МВФ до сих пор возглавляли исключительно представители Старого света, а смежную с ним организацию, Всемирный банк, - американцы.