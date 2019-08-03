Кубань компенсирует объем запрещенных на ввоз из Китая фруктов

КРАСНОДАР, 3 августа. /ТАСС/. Объемы урожая фруктов, семечковых и косточковых культур в 2019 году на Кубани, в регионе, считающемся гарантом продуктовой безопасности России, позволят местным садоводам не только компенсировать на прилавках этот вид продукции в связи с запретом на ввоз фруктов из Китая, но и повысит экономическую эффективность отрасли садоводства в регионе, сказал ТАСС в субботу вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

Россельхознадзор с 10 августа приостанавливает ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая из-за случаев поставок зараженной продукции. Запрет будет распространяться на сливы, нектарины, абрикосы, персики, алычу, вишню, черешню, яблоки, груши и айву. Представители крупных торговых сетей Дальнего Востока и Сибири уже выражали свои опасения по поводу возможного дефицита и роста цен, ведь более 50% плодоовощной продукции туда ввозится из Китая, но крупные производители фруктов на Юге России и Северном Кавказе заявили, что готовы увеличить поставки в эти регионы.

"От умеренного ограничения импорта конечный потребитель однозначно не пострадает, кубанские садоводы готовы заместить выпадающие зарубежные поставки своей продукцией. Запрет ввоза в Россию фруктов из Китая положительно скажется на экономике садоводческих предприятий", - сказал Коробка.

По его словам, на Кубани существует проблема падения цен на рынке в период массовой уборки плодовых и ягодных культур - летом и осенью, в прошлые годы это связано как раз с завозом больших партий импорта. "Причем, [импорта], как показывает практика, не всегда достойного качества", - сказал вице-губернатор. По его словам, из-за перенасыщения рынка фруктами в это время года садоводы вынуждены были отдавать выращенный урожай фактически за бесценок, так как не у всех есть возможность заложить фрукты на хранение, связано это с тем, что темпы роста объемов урожая в регионе превышают темпы строительства фруктохранилищ.

По данным администрации Краснодарского края, по состоянию на конец июля в регионе уже собрано свыше 13 тыс. т. персиков, яблок, малины, крыжовника, смородины, голубики. Урожай клубники вырос в два раза в сравнении с 2018 годом и составил 1,1 тыс. т, что является рекордом минувшего десятилетия. В 2018 году на Кубани был установлен рекорд минувших 30 лет по сбору плодово-ягодного урожая, объем собранной продукции превысил 514 тыс. т. Ежегодно в Краснодарском крае увеличивают площади закладки садов, обновляют их, так в 2019 году на эти цели выделено 703 млн рублей государственных инвестиций из федерального и краевого бюджетов, также ведется строительство фруктохранилищ.