Кабмин внес в Думу протокол о выплате пенсий жителям Болгарии только за стаж в РФ и РСФСР

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Правительство внесло на ратификацию в Госдуму протокол о внесении изменений в Договор между РФ и Болгарией о социальном обеспечении, согласно которому российские пенсии нынешним жителям Болгарии будут выплачиваться только за период их работы в России или в РСФСР. Текст протокола в субботу был размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Договор о социальном обеспечении между двумя странами был заключен еще в феврале 2009 года. Как отмечается в пояснительных материалах, предложенный для ратификации протокол призван учесть произошедшие с тех пор изменения в пенсионном законодательстве обоих государств. Сам протокол был подписан в Софии 4 марта 2019 года.

Согласно пояснительной записке, документ предусматривает, что российская пенсия выплачивается исходя из суммы страхового стажа, "когда величина индивидуального пенсионного коэффициента определяется за периоды стажа, приобретенного на территории Российской Федерации, а также на территории бывшей РСФСР". Этот механизм в нынешнем договоре отсутствует, его применение позволит установить страховую пенсию по старости в 2019-2024 годах для 1,35 тыс. человек.

В то же время при определении права на российскую пенсию будут учитываться только периоды работы на территории Российской Федерации и РСФСР, периоды работы в бывших союзных республиках или в странах дальнего зарубежья браться в расчет не будут. На сегодняшний день это требование в российско-болгарском договоре не конкретизировано.

"С момента распада СССР прошло более 27 лет. Бывшие союзные республики являются самостоятельными и суверенными государствами, которые перед гражданами, работающими на их территории, несут обязательства по назначению и выплате пенсий самостоятельно", - отмечают в правительстве, подчеркивая, что оснований у РФ для оплаты иностранного стажа за период после 1991 года нет. В кабмине также указывают, что на практике могут возникнуть случаи "двойной оплаты" одних и тех же периодов иностранного стажа.