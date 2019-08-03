Эксперт спрогнозировал влияние новых санкций США по "делу Скрипалей" на курс рубля

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Рубль может потерять еще 1-1,5% к доллару США на торгах в понедельник после введения запрета на участие американских банков в первичном рынке нерублевых облигаций российского суверенного долга, считает главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев.

В пятницу к закрытию торгов на Московской бирже курс доллара увеличился на 1,22% - до 65,143 рубля, курс евро - на 1,45%, до 72,368 рубля.

"Вероятно, понедельник будет нервным из-за ситуации с нерублевым госдолгом. По нефти ожиданий нет, едва ли рынки увидят влияние ситуации на нее, однако рубль может потерять еще 1-1,5%", - сказал он.

По его словам, ОФЗ могут вырасти в доходности до 15 б. п. "ОФЗ на 5 лет могут открыться на уровне 7,30-7,35% и ОФЗ на 10 лет - 7,50-7,55%", - пояснил аналитик.

Кошелев добавил, что негативным фактором для экономики России в связи с запретом является возможный рост недоверия к рублевому долгу, так называемый репутационный шок.

2 августа стало известно, что второй пакет американских санкций по делу Скрипалей будет включать в себя ограничение долгового финансирования России американскими банками не в российской валюте. В частности, США будут выступать против предоставления займов, финансовой или технической помощи Москве международными финансовыми институтами, такими как Всемирный банк или Международный валютный фонд, а американским банкам будет запрещено участвовать в первичном рынке нерублевых облигаций российского суверенного долга и предоставлять нерублевые кредиты российскому правительству. Второй пакет санкций вступает в силу 19 августа и будет действовать не менее одного года.