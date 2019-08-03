NYT: Иран после 2 мая активно поставлял нефть в обход санкций США

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Иран со 2 мая 2019 года, когда США отменили действие временных разрешений, выданных восьми странам на импорт иранской нефти, поставлял им углеводородное сырье с помощью большего числа танкеров, чем было известно ранее. Об этом сообщила в субботу газета The New York Times, отследившая движение более 70 иранских нефтяных танкеров за этот период.

По данным издания, со 2 мая по 2 августа порядка 12 иранских танкеров доставляли нефть в Китай и страны Восточного Средиземноморья, где потенциальными покупателями сырья могли быть Сирия и Турция. Газета указывает, что лишь о нескольких из этих 12 танкеров было известно ранее. The New York Times приводит мнение аналитиков, которые отмечают, что поставки нефти, о которых пишет издание, превышают известные ранее объемы.

Газета подчеркивает, что такая активность со стороны Ирана говорит о низкой степени влияния на его экономику американских санкций, включающих запрет на закупку нефти у Тегерана. При этом The New York Times отмечает, что сама по себе закупка нефти у Ирана не противозаконна, так как санкции, введенные Вашингтоном, действуют в одностороннем порядке. Однако иностранные компании, нарушающие американские санкции, но при этом ведущие бизнес с компаниями из Соединенных Штатов, могут подвергнуться с их стороны экономическому давлению.

Антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти, были восстановлены Вашингтоном в ноябре 2018 года - вскоре после того, как президент Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. США с ноября 2018 года дали восьми странам и территориям - Китаю, Греции, Индии, Италии, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции - полгода на продолжение импорта иранских углеводородов, но 2 мая действие этих исключений завершилось.