Минтранс рассматривает вариант строительства сети высокоскоростных магистралей

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Министерство транспорта рассматривает вариант создания в России сети высокоскоростных магистралей (ВСМ), а не только одного направления. Об этом журналистам сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"Вполне возможно, нам нужны высокоскоростные магистрали не только на север - в Питер, - но и на юг - в Краснодар. Вполне возможно, нам нужны высокоскоростные магистрали в западном направлении. То есть это сеть", - сказал он.

Дитрих добавил, что зарубежный опыт эксплуатации ВСМ говорит о плюсах разветвленной сети магистралей.

"Высокоскоростные магистрали, как мы не раз рассуждали до этого, очень хорошо работают на эффекте масштаба. Почему наши китайские товарищи так здорово, хорошо и много строят? Потому что оно эффективно, когда где-то очень любят ездить и готовы платить много, где-то готовы платить мало, и ВСМ нужна для того, чтобы поддержать развивающиеся территории. Мы сейчас думаем о таких эффектах масштаба", - заключил министр.

По его словам, целесообразно будет реализовывать сразу несколько проектов в этой сфере.

В середине апреля стало известно, что президент России Владимир Путин поддержал начало проектирования высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Ранее обсуждалось строительство ВСМ Москва - Казань, и, по словам вице-премьера РФ Максима Акимова, проект не закрыт, обсуждаются сроки его реализации и очередность относительно дороги до Санкт-Петербурга. Предварительно строительство ВСМ Москва - Санкт-Петербург оценили в 1,5 тлрн рублей, говорил журналистам Акимов. Проектированием ВСМ занимаются РЖД.