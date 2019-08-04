Эксперты: почти каждый третий грузовой автомобиль в России был произведен в СССР

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Около 1,33 млн грузовых автомобилей (35%), зарегистрированных в России, были произведены в советское время. Об этом сообщает в воскресенье аналитическое агентство "Автостат".

"В России насчитывается 1,33 млн грузовых автомобилей, произведенных еще в СССР. Это составляет 35% всего парка грузовиков в стране (на 1 января 2019 года), т. е. примерно каждый третий экземпляр", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 30% из них (400 тыс.) приходится на технику марки "ГАЗ", еще 354 тыс. принадлежит продукции Камского автозавода, а около 300 тыс. машин были изготовлены на предприятии "ЗиЛ".

Кроме того, в числе грузовых автомобилей, произведенных в СССР, присутствует продукция Саранского завода автосамосвалов (107 тыс.), и автомобильного завода "УРАЛ" (54 тыс.).

Также на территории РФ встречается техника, изготовленная на территории бывших союзных республик. Среди них значатся белорусские "МАЗ" (72 тыс.) и "БелАЗ" (1 тыс.), украинский "КрАЗ" (34 тыс.) и грузинский "КАЗ" (Кутаисский автозавод или "Колхида", более 9 тыс.).