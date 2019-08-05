Эксперты: Китай не подчинится диктату США и готов к длительной конфронтации

ПЕКИН, 5 августа. /ТАСС/. Китай будет следовать собственной стратегии в развитии экономики и не пойдет на компромиссы, навязываемые США в торговых вопросах. Такой точки зрения придерживаются китайские эксперты, мнение которых приводит в понедельник газета China Daily.

"Китай будет продолжать укреплять свою стратегическую мощь, исходя из собственной базовой теории, следуя своему пути в развитии экономики, и не пойдет на компромиссы, навязываемые Соединенными Штатами в решении торговых вопросов", - пишет издание. Как подчеркивается в материале, таким образом опрошенные китайские эксперты комментируют намерение США ввести дополнительные тарифы на товары из Китая стоимостью $300 млн.

Китай справится с вызовами

"Китай не хочет воевать, но и не боится этого, поскольку обладает достаточными ресурсами, чтобы справиться с вызовом", - считает бывший генеральный секретарь комиссии по науке Государственного комитета по делам развития и реформ КНР Чжан Яньшэн.

Чтобы защитить свои интересы, напомнил эксперт, Китай уже предупредил, что предпримет все необходимые контрмеры, если новые американские тарифы вступят в силу. Пекин, убежден специалист, должен готовиться к нелегким отношениям с Вашингтоном на протяжении длительного времени, поскольку конфронтация может продлиться до 2035 года, "после чего наступит фаза сотрудничества и разговоров".

"Чтобы бороться с сильным оппонентом, Китаю нужны прежде всего благоприятные условия для инноваций, а также компании и университеты мирового класса", - отметил Чжан Яньшэн.

США не следует капризничать

"Капризы не помогут американской администрации улучшить позиции США на торговых переговорах с Китаем, но нанесут ущерб ее репутации", - отмечает бывший заместитель министра коммерции КНР Вэй Цзяньго. Он считает, что манера США оказывать чрезвычайное давление на торговых партнеров в данном случае "не сработает", а китайские озабоченности обязательно должны быть приняты во внимание.

Китай продемонстрировал в первой половине этого года обнадеживающий экономический рост, особенно в части привлечения прямых иностранных инвестиций и внешней торговли, указывает заместитель директора Китайского общества изучения ВТО Сюэ Жунцзю.

"Вашингтону следует отбросить свои фантазии с давлением на Китай путем старого фокуса с оказанием максимального нажима. Если он действительно хочет заключить сделку, то прежде всего нужно показать как искренность, так и действия, подтверждающие, что он готов держать слово", - полагает эксперт.