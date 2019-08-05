Пять компаний намерены стать якорными инвесторами ТОР "Забайкалье"

ЧИТА, 5 августа. /ТАСС/. Предоставить статус резидента территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье" в ближайшее время планируется пяти компаниям, сообщается в понедельник на сайте регионального парламента.

1 августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о подписании постановления о создании в крае ТОР. Планируется реализовать 15 проектов на общую сумму почти 200 млрд рублей.

"Проекты "Байкальской горной компании", "Байкалруд", племенного завода "Комсомолец", "Хорт-В", группы "Инновация" и "Маяк-Инвест" станут якорными в ТОР "Забайкалье". Статус резидентов они получат в самое ближайшее время", - говорится в сообщении.

По словам гендиректора Корпорации развития Дальнего Востока Аслана Канукоева, потенциальные резиденты ТОР планируют реализовать проекты в горнорудной, строительной, сельскохозяйственной сферах, машиностроении, лесоперерабатывающей и пищевой промышленности. Их осуществление позволит создать более 9 тыс. рабочих мест и привлечь 196 млрд рублей частных инвестиций.

Как уточняется в сообщении, речь идет об освоении Нойон-Тологойского месторождения полиметаллических руд, Удоканского месторождения меди, создании крупного агропромышленного холдинга, а также организации производства по добыче руды подземным способом на базе Уконинского месторождения, запуске линии по производству пеллет и выпуске готовых продуктов питания.

Оказывать поддержку резидентам будет представительство Корпорации развития Дальнего Востока. Оно было зарегистрировано в марте, а в июне начало работу.