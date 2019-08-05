В Госдуму внесли поправки о торговле в интернете только зарегистрированными БАДами

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский ("Единая Россия") внес поправки ко второму чтению законопроекта о дистанционной торговле лекарствами, позволяющие продавать в интернете биологически активные добавки (БАД), которые зарегистрированы в РФ и прошли проверку в Роспотребнадзоре.

"Кроме лекарств в этом законопроекте появятся БАДы, а также сопутствующие медицинские товары, не требующие при использовании специальной медицинской квалификации, чтобы человек мог заказать себе, например, полоски для измерения уровня сахара, бинты и так далее", - сказал Боярский ТАСС.

Он пояснил, что предлагаемые для покупки в интернет-магазинах БАДы "должны быть зарегистрированы и пройти испытания в уполномоченном органе - Роспотребнадзоре". Боярский выразил надежду, что это улучшит качество продукции.

Первый зампредседателя комитета также отметил социальную значимость возможности покупать лекарства, которые отпускаются без рецепта, в интернете. "Рассчитываем, что цифровизация сферы лекарственных препаратов даст дополнительный стимул для конкуренции, и что благодаря снижению издержек все это отразится на ценообразовании, - сказал Боярский. <...> Мы понимаем, что аптечные сети захотят создать себе легальные "зеркала" в интернете. Но мы расширяем список: это смогут сделать не только аптеки, которые, по сути, являются монополистами, но и оптовики, у которых есть места для складирования".

Согласно действующему законодательству, продажа медикаментов аптечными сетями напрямую через интернет запрещена. Законодательство разрешает заказывать лекарства на сайте фармацевтической организации, но забирать заказ покупателю приходится самому. Законопроект, который разрешает продажу безрецептурных лекарств дистанционным способом, был внесен правительством РФ в октябре и принят Госдумой в первом чтении в декабре 2017 года. Он также содержит запрет на онлайн-продажу лекарств, отпускаемых по рецепту.

В конце весенней сессии Госдумы первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев сообщил, что единороссы планируют отрегулировать, в том числе интернет-торговлю БАДами. По его словам, в сети должны продаваться только те БАДы, которые официально зарегистрированы.