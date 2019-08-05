В провинции Хайнань создается новая система водоснабжения

ХАЙКОУ /Китай/, 5 августа. /ТАСС/. Власти китайской провинции Хайнань планируют масштабную модернизацию инфраструктуры по накоплению и эффективному распределению воды, чтобы решить проблему ее постоянной нехватки. Как сообщила газета "Хайнань жибао", с этой целью на острове создается новая комплексная система водоснабжения.

"План формирования сети водоснабжения провинции Хайнань" предусматривает соединение оросительными каналами 13 рек региона (в первую очередь речь идет о трех главных - Наньдуцзян, Чанхуацзян и Ваньцюаньхэ), водосборная площадь которых превышает 20 тыс. кв. км. Также намечено создание сети искусственных водохранилищ. Предполагается, что такая система гидроинженерных сооружений поможет не только оптимизировать распределение водных ресурсов, но и предотвратить наводнения, эрозию почв, улучшить биоразнообразие.

"У Хайнаня специфический ландшафт: в центральной части остров имеет более высокий рельеф, а по его периметру расположены низинные районы. Из-за перепада высот реки на острове во время проливных дождей выбрасывают избыток воды в море - этим и объясняется возникновение засух", - рассказал глава провинциального управления водными ресурсами Ван Цян. По его словам, по той же причине нарушается водоснабжение и возникают препятствия для хозяйственной деятельности и освоения ряда районов.

Большинство осадков на Хайнане выпадает с мая по октябрь, однако наиболее активный период экономической деятельности там приходится на период с ноября по апрель. Сильнее всего от нехватки воды страдают западная и южная части острова, а также прибрежная полоса, где расположены крупнейшие города провинции и зафиксирована наиболее высокая плотность населения. Обеспечение водой приморской зоны особенно важно, так как там сосредоточена и большая часть сферы услуг, главные туристические и сельскохозяйственные объекты.

Уже многие годы ряд районов Хайнаня испытывает нехватку воды, даже несмотря на то, что за год на острове выпадает 1,75 тыс. мм осадков и на душу населения приходится 3,54 тыс. куб. м воды. В последнее время проблема стала особенно актуальной, так как за первую половину текущего года из-за феномена Эль-Ниньо - колебаний температуры водной поверхности в экваториальной части Тихого океана - в провинции выпало около 700 мм осадков, что почти на 60 мм меньше среднестатистического показателя. Из-за климатических изменений и сокращения объема осадков (почти на 50%) пользующийся особой популярностью у россиян курортный город Санья, как и весь юго-запад острова, столкнулся с угрозой нехватки воды.