Эксперты: активность в сфере услуг РФ в июле вернулась к росту

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Показатель деловой активности в российской сфере услуг в июле 2019 года вернулся к росту после снижения, которое наблюдалось в июне, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit. Об этом свидетельствует динамика индекса деловой активности (PMI), который в июле увеличился до 50,4 пункта с 49,7 пункта месяцем ранее.

"Июльские данные PMI указали на частичное увеличение деловой активности в российской сфере услуг после небольшого сокращения в июне, что произошло на фоне возобновления роста новых заказов", - отмечается в сообщении.

Индекс PMI является одним из важнейших опережающих экономических индикаторов. Значение показателя PMI ниже 50 пунктов указывает на замедление деловой активности, а выше этого уровня - на ее рост.

Компании, участвовавшие в исследовании IHS Markit, объяснили рост заказов в начале третьего квартала увеличением спроса со стороны новых и постоянных клиентов. Вместе с тем в июле отмечалось сокращение новых экспортных заказов, а также незначительное снижение спроса со стороны иностранных клиентов.

Кроме того, в российской сфере услуг в июле уже третий месяц подряд наблюдалось сокращение занятости. При этом снижение численности персонала ускорилось и стало самым существенным с начала 2016 года, добавили в аналитическом агентстве.