Курс доллара на Мосбирже вырос до 65,32 рубля

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5 копеек и составил 65,32 рубля.

Курс евро поднялся на 18 копеек и составил 72,66 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,45%, до уровня в 2662,78 пункта.

Индекс РТС опустился на 0,69% и составил 1284,24 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.