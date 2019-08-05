Сбербанк примет участие в создании единой платформы обработки данных клиентов

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Сбербанк планирует участвовать в пилотном проекте создания единой платформы по обработке данных клиентов российских банков, платежных систем и операторов связи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Мы получили приглашение и планируем принять участие в этом пилотном проекте. До его окончания делать какие-то выводы рано", - сказали в пресс-службе.

Ранее издание "Известия" сообщило, что Ассоциация больших данных, в которую входят Сбербанк, Тинькофф банк, "Ростелеком", "Мегафон", Qiwi, до конца года планирует создать тестовую площадку - "песочницу" - для обработки данных клиентов банков, платежных систем и операторов связи. В ассоциации считают, что данные, которые будет анализировать площадка, позволит разработать новые сервисы, которых еще нет на рынке.

По информации газеты, на такую площадку, в частности, может попадать следующая анонимизированная информация: данные о платежах сотовых абонентов, покупках по банковским картам, сведения о перемещениях пользователей смартфонов.

Как сообщил изданию директор организации Алексей Нейман, разработанные на платформе решения могут быть интересны и государству. Например, по его словам, анализ данных о перемещениях людей поможет в оптимальном размещении школ, поликлиник, МФЦ, планировании дорожного строительства.