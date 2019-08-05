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ФТС за семь месяцев увеличила перечисления в бюджет на 2,84%

Сумма таможенных платежей в январе - июле составила 3,220 трлн руб.

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) в январе - июле 2019 года перечислила в федеральный бюджет РФ 3,220 трлн рублей таможенных платежей, что на 2,84% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

За июль 2019 года в бюджет России было перечислено 490,85 млрд рублей таможенных платежей (на 2,74% меньше по отношению к июлю 2018 года).

В течение 2018 года ФТС перечислила в бюджет 6 трлн 063,18 млрд руб., что на 32,5% больше, чем годом ранее (4 трлн 575,69 млрд руб.).

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