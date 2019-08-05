{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Ъ": Финляндия, ЕС и РФ могут профинансировать сооружение новых пассажирских терминалов

Как отмечает газета, это может быть сделано в рамках очередного этапа программы приграничного сотрудничества "Россия - Юго-Восточная Финляндия"

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Финляндия, ЕС и Россия могут профинансировать строительство новых пассажирских терминалов с пунктами пропуска в рамках очередного этапа программы приграничного сотрудничества "Россия - Юго-Восточная Финляндия" в период 2021-2027 годов.

Администрация Петербурга и главы регионов Юго-Восточной Финляндии обсуждают реализацию десяти проектов в рамках этой программы. Один из них - реконструкция дебаркадеров на Английской набережной и набережной Лейтенанта Шмидта. Предполагаемый объем финансирования проекта реконструкции причалов - €3,2 млн.

После реконструкции причалы будут способны принимать круизные суда, которые могут ходить между Петербургом, Выборгом и Коткой, а также от озера Сайма через Выборг и Петербург к Ладоге, отмечает "Ъ".

По словам источника газеты, в первую очередь причалы необходимо передать из федеральной в региональную собственность.

Теги
ФинляндияРоссия
"Ъ": экспорт российского угля на Украину в июне сократился на 85,3%
При этом за последние полгода поставки сократились на 11,1%
Читать полностью