Власти Якутии планируют расширение ТОР "Кангалассы" за счет компаний на западе региона

ЯКУТСК, 5 августа. /ТАСС/. Власти Якутии планируют расширить территорию опережающего развития (ТОР) "Кангалассы" недалеко от Якутска за счет включения в нее проектов на западе региона, сообщается в понедельник на сайте республиканского правительства.

"В целях подготовки заявки на создание территории опережающего развития на республиканском уровне создана рабочая группа, которая должна представить все необходимые документы к осени", - говорится в сообщении.

Как отметил председатель правительства Якутии Владимира Солодов, чьи слова приводятся в сообщении, в состав ТОР может войти компания по производству строительных материалов на основе цеолита, главные качества которого - теплоизоляция, легкость и прочность. При успешной реализации проекта стоимость жилья в Сунтарском и близлежащих районах может снизиться до 30%.

Кроме того, ТОР "Кангалассы" может быть расширена за счет "Кемпендяйской солевой компании". Как уточняется в сообщении, в перспективе она будет выпускать порядка 4 тыс. тонн соли в год.

Проект создания территории опережающего развития "Индустриальный парк "Кангалассы" начали реализовывать в 2015 году, администрация Якутска выделила на эти цели 138 га земли. В индустриальном парке на территории монопрофильного поселка Кангалассы создается промышленный комплекс по производству продукции для строительного и жилищно-коммунального хозяйства.