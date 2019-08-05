Четвертый энергоблок Ростовской АЭС отключили для проведения планового ремонта

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 августа. /ТАСС/. Энергоблок номер 4 Ростовской АЭС отключен от сети для проведения планового предупредительного ремонта, сообщается в понедельник на сайте "Росэнергоатома".

"Энергоблок № 4 отключен от сети и будет выведен в плановый предупредительный ремонт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что реакторная установка переведена на минимально контролируемый уровень мощности. Плановый ремонт продлится 45 дней. "Энергоблоки № 1, 2 и 3 работают на номинальном уровне мощности", - пояснили в концерне. По данным "Росэнергоатома", радиационный фон на Ростовской АЭС и прилегающей территории не изменялся и находится в норме.

Ростовская АЭС расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от Волгодонска. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт. Энергоблок № 1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, энергоблок № 2 - в 2010 году, энергоблок № 3 принят в промышленную эксплуатацию в 2015 году.

В начале декабря 2017 года на новом энергоблоке № 4 Ростовской АЭС начались операции по физическому пуску с загрузки ядерного топлива в реактор. В феврале 2018 года Ростовская АЭС начала этап энергопуска нового блока (начало выдачи электроэнергии в энергосистему страны), старт его работе дал президент РФ Владимир Путин.