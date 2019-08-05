Роскомнадзор требует заблокировать 33 сайта с пиратским контентом телеканалов

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Роскомнадзор внес в реестр пиратских интернет-ресурсов 33 сайта с нарушением авторских прав Первого канала, телеканала "Дом кино" и других, сообщается в понедельник на сайте Роскомнадзора.

"На основании определения Мосгорсуда Роскомнадзор принимает меры по ограничению доступа к интернет-ресурсам, которые с нарушением авторских прав транслируют телепередачи каналов: Первый канал, "Дом Кино", "Бобер", "Первый канал. Всемирная телесеть", "Телекафе/Telekafe/Telecafe", "Музыка Первого", "О!", "Время: далекое и близкое", - отмечает ведомство. - В защиту прав на интеллектуальную собственность АО "Первый канал" и АО "Первый канал. Всемирная сеть" Роскомнадзор направил уведомления о необходимости удаления пиратского контента в адрес администраторов 39 интернет-ресурсов из пула сайтов "Картина ТВ". Не исполнившие решение суда 33 сайта внесены в реестр пиратских интернет-ресурсов". Операторы связи обязаны ограничить к ним доступ пользователей.

При этом в ведомстве заметили, что противоправный контент был удален с шести сайтов.