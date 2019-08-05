Индекс Корейской биржи KOSPI упал до самой низкой отметки с августа 2018 года

СЕУЛ, 5 августа. /ТАСС/. Главный индекс Корейской фондовой биржи KOSPI снизился на 21,15 пункта, или на 2,56%, закрывшись на уровне 1946,98 пункта - самой низкой отметки с 14 августа 2018 г., сообщил телеканал KBS.

При этом индекс высокотехнологичных компаний KOSDAQ упал на 45,91 пункта, или на 7,46%, до 569,79 пункта. Это самая низкая отметка с конца 2016 г.

Курс национальной валюты Республики Корея к доллару США вырос на 15,2 воны по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, составив 1215 вон.

Южнокорейские аналитики связывают это с тем, что правительство Японии приняло 2 августа решение вывести Южную Корею из списка стран, в которые без ограничений по упрощенным схемам поставляются японские наноматериалы и высокотехнологичные составляющие. По данным Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, ограничения вступят в силу 28 августа.

Сеул в свою очередь обещал ввести ответные ограничительные меры, а также пересмотреть договор об обмене разведывательными данными с Токио. Правительство Южной Кореи объявило в понедельник, что выделит $6,47 млрд на создание в стране собственного производства попавших под санкции материалов и компонентов.

Токио 1 июля ужесточил контроль за экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников, и экранов различных электронных устройств. Поводом для этого, в частности, послужили подозрения, что часть этих компонентов может нелегально поставляться из Республики Корея в КНДР. Сеул категорически отвергает такую возможность.