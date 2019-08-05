В Грузии сообщили об увеличении экспорта вина в Россию

ТБИЛИСИ, 5 августа. /ТАСС/. Грузия с января по июль этого года экспортировала в Россию более 29 млн бутылок вина, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году. Соответствующие данные в понедельник опубликовало Национальное агентство вина республики.

Таким образом, Россия расположилась на первом месте в списке крупнейших импортеров грузинского вина. Второе место заняла Украина. С января по июль Грузия экспортировала более 4,8 млн бутылок на Украину, что на 16,7% больше по сравнению с прошлогодними показателями. Третье место в списке крупнейших импортеров грузинского вина занял Китай. За семь месяцев Грузия поставила более 4,2 млн бутылок вина в эту страну, что на 21% больше по сравнению с аналогичными данными за 2018 год.

Самый высокий рост поставок грузинского вина зафиксирован в США. За первые семь месяцев Тбилиси поставил Вашингтону более 388 тыс. бутылок вина, что на 60% больше показателей за прошлый год. В общей сложности, за семь месяцев 2019 года Грузия экспортировала в разные страны более 42,7 млн бутылок, что на 4% больше по сравнению с прошлым годом. В первые семь месяцев текущего года доходы от экспорта вина выросли на 6% и превысили $114 млн.

Помимо вина, Грузия с января по июль экспортировала в 18 стран мира и 14,5 млн бутылок бренди, что на 46% больше по сравнению с прошлогодними показателями. Доходы от бренди составили $31,5 млн, что на 57% больше данных за семь месяцев 2018 года. За семь месяцев текущего года Грузия экспортировала в 24 страны мира более 306 млн бутылок грузинского крепкого спиртного напитка, относящегося к классу бренди из отжимки, чачи, что на 40% больше по сравнению с данными за прошлый год. Доход от экспортной чачи составил более $810 млн, что на 27% больше прошлогодних показателей.