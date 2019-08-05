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Группа НЛМК сменила главу Новолипецкого металлургического комбината

Ранее эту должность занимал Сергей Филатов, который, как отметили в компании, останется советником президента группы НЛМК Григория Федоришина

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Экс-директор по планированию и организации производства Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Вячеслава Воротникова назначили управляющим директором комбината, следует из сообщения группы НЛМК.

На этой должности он сменил Сергея Филатова, который занимал ее с 2012 года и покинул по семейным обстоятельствам. Как отмечает компания, Филатов останется советником президента группы НЛМК Григория Федоришина.

Воротников работает на НЛМК с 1975 года, он окончил Всесоюзный заочный финансово-экономический институт по специальности "Планирование промышленности" и является заслуженным металлургом России.

Группа НЛМК - вертикально-интегрированная металлургическая компания, крупнейший в России производитель стальной продукции. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 17 млн тонн в год.

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