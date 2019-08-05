Экономисты ухудшили прогноз роста ВВП России

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Экономисты, опрошенные институтом "Центр развития" НИУ ВШЭ, ухудшили прогноз роста ВВП России в 2019 году. Согласно опросу, проведенному в июле, эксперты ожидают роста ВВП на 1,1% против 1,3% в апреле.

В опросе приняли участие 25 экспертов из России и других стран, которые поделились своим видением перспектив российской экономики с 2019 по 2025 год. Среди участников опроса - эксперты Альфа-банка, Института Внешэкономбанка, Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, Института экономики РАН, ING Bank, JPMorgan, Morgan Stanley, Промсвязьбанка, Российского фонда прямых инвестиций, Центра макроэкономических исследований Сбербанка РФ, "Камаза", "Лукойла", S&P и другие.

"По сравнению с предыдущим опросом, который проводился три месяца назад, консенсус-прогнозы ВВП снизились на 0,2 п.п. для всех лет, кроме 2020 года (для этого года консенсус-прогноз остался прежним). За все семь лет (2019-2025 годы) "недобор" составил 1,3% от уровня 2018 года, что даже превышает прирост ВВП за текущий год", - говорится в "Комментарии о государстве и бизнесе".

Такую "потерю" трудно признать незначительной, указывают эксперты.

"Кроме того, еще более определенно, чем раньше, 2%-ный рост предстает как фактически максимально возможный для российской экономики (и то - в достаточно отдаленной перспективе). Ни уверенность в скором достижении инфляционного таргета Банка России (4% в год), ни ожидаемое снижение ключевой ставки (еще на 0,25 п.п. в этом году, примерно на 0,5 п.п. в следующем и на 0,25-0,5 п.п. в 2024-2025 годах), ни реализация намеченных национальных проектов не смогут, согласно консенсус-прогнозу, "разогреть" российскую экономику до темпов, хотя бы близких к 3% в год", - отмечается в бюллетене.

Лишь один эксперт из 25 надеется на 3%-ный рост ВВП, и то лишь в 2024-2025 годах.

Согласно опросу, в 2020 и 2021 годах рост ВВП ожидается на уровне 1,7%, в 2022 году - 1,6%, в 2023 году - 1,7%, в 2024 году - 1,8%, в 2025 году - 2%. При этом инфляция снизится с 4,3% в этом году до 4% в 2020-2021 годах, далее будет колебаться в интервале 4-4,2%.

Ключевая ставка, по мнению экономистов, будет плавно снижаться до 6,13% к 2025 году, а курс национальной валюты упадет до 72-73 рублей за доллар в 2024-2025 годах. Цена нефти при этом будет находиться в диапазоне $60-65 за баррель.

Ожидание стагнации

"Отсутствие заметной реакции российской экономики на снижение реальной процентной ставки до 2-2,5% (этот уровень обычно считается вполне совместимым со здоровым экономическим ростом), объясняется, видимо, возможным замедлением мировой экономики вследствие разгорающихся торговых войн, а также целым рядом нерыночных факторов, начиная от низкого качества российских институтов и кончая антироссийскими санкциями", - полагают эксперты.

Следуя за текущими тенденциями в динамике нефтяных цен и валютного курса, они спрогнозировали несколько более дешевую нефть и несколько более слабый рубль (в сравнении с апрельским опросом), но по большому счету, в долгосрочной перспективе эксперты ожидают достаточно стабильных нефтяных цен и курса рубля.

"Что касается опубликованного еще в апреле базового сценария Министерства экономического развития, то для 2019-2020 годов он и по сию пору не слишком сильно отличается от ожиданий независимых экспертов. Однако, начиная с 2021 года, он резко расходится с консенсус-прогнозом: Минэкономразвития гораздо пессимистичнее смотрит на перспективы нефтяных цен, но при этом гораздо оптимистичнее - на динамику ВВП. В частности, с 2021 года Минэкономразвития ожидает ускорения экономического роста до 3,1-3,3% в год, что для абсолютного большинства независимых прогнозистов выглядит несбыточной мечтой", - подчеркивается в прогнозе.

"Большинство экспертов ожидает достаточно спокойной ситуации в финансовом секторе при стагнации в реальном (для развивающейся экономики, каковой является Россия, темпы ниже 2% трудно не счесть стагнацией). Два прогнозиста предсказывают рецессию в 2022-2023 годах, но пока их точка зрения не разделяется большинством экспертного сообщества", - резюмируют авторы.