Минфин намерен обеспечить бесперебойный выпуск "народных облигаций" в новом формате

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Минфин России после запуска "народных облигаций" (ОФЗ-н) в новом формате планирует проводить выпуски один за одним, чтобы эти ценные бумаги всегда были доступны для покупки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Сейчас готовится выпуск ОФЗ-н в новом формате. Планируется, что с момента запуска инструмент будет в любой момент доступен гражданам для покупки. По завершении размещения очередного выпуска новый выпуск будет предложен практически сразу. Таким образом будет обеспечена их непрерывность", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, Минфин России планирует приступить к размещению ОФЗ-н в новом формате - без комиссии банкам-агентам и со сниженной минимальной суммой покупки до 10 тыс. рублей. Пока министерство не назвало точный срок выпуска новых ОФЗ-н.

В отличие от ранее размещенных выпусков ОФЗ-н, при покупке и предъявлении к выкупу облигаций нового формата гражданам не придется уплачивать комиссию банкам. Эти расходы будет нести сам эмитент - Минфин России. Минимальная сумма покупки новых облигаций будет снижена с 30 тыс. до 10 тыс. рублей. Кроме того, под залог новых облигаций владельцы смогут привлекать кредиты в банках-агентах.

Планируется, что ОФЗ-н нового формата будут предлагаться гражданам через большее число отделений банков-агентов, среди которых будут Сбербанк, ВТБ и Промсвязьбанк. В дальнейшем покупка "народных облигаций" будет возможна и через отделения Почта Банка.

Минфин начал размещать ОФЗ для населения в апреле 2017 года траншами по 15 млрд рублей. По итогам 2018 года Минфин разместил ОФЗ-н на общую сумму 35 млрд рублей. В прошлом году премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину увеличить объем размещения ОФЗ-н до 100 млрд рублей в год.

