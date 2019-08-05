Банк "Открытие" опроверг информацию об утечке данных клиентов

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Банк "Открытие" назвал не соответствующей действительности информацию об утечке данных клиентов Бинбанка, присоединенного к "Открытию" в начале этого года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Открытия".

В понедельник газета "Коммерсантъ" сообщила об утечке 70 тыс. строк данных клиентов Бинбанка.

"Эта информация не соответствует действительности. Нет никаких подтверждений тому, что база, о которой пишет газета "Коммерсантъ", имеет какое-то отношение к клиентам Бинбанка", - отмечается в сообщении.