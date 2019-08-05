"Снижение составит до 0,7 п. п. на основную линейку продуктов ипотечного кредитования. <...> Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,6% годовых, а квартиру на вторичном рынке - от 9,1%", - отмечается в сообщении.

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Сбербанк снижает ставки по ипотеке, снижение составит до 0,7 процентных пункта по основной линейке ипотечных продуктов. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В банке уточнили, что ставки будут снижены с 6 августа.

В пресс-службе отметили, что снижение ставок на 0,5 п. п. коснется кредитов на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости и рефинансирование кредитов других банков. Также на 0,2 п. п. увеличен дисконт для участников зарплатного проекта Сбербанка.

Таким образом, минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 9,1% годовых с учетом дисконта для зарплатных клиентов Сбербанка и по ряду акций. При этом минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов банка снижена до 7,6%, говорится в пресс-релизе.

В новость были внесены изменения (14:08 мск) — добавлена информация после третьего абзаца.