"Россети" запустили первую цифровую подстанцию в Белгороде

БЕЛГОРОД, 5 августа. /ТАСС/. Компания "Россети Центр" (входит в группу "Россети") ввела в эксплуатацию первую цифровую подстанцию в Белгородской области после комплексной модернизации, сообщил корреспондент ТАСС с церемонии открытия объекта.

Подстанция 35/10 кВ "Никольское" стала первой цифровой подстанцией в Черноземье, сообщил журналистам генеральный директор "Россети Центр" Игорь Маковский.

"Инвестиции в модернизацию подстанции составили 200 млн рублей", - уточнил ТАСС Маковский.

Подстанция реконструирована с применением международных стандартов МЭК в рамках концепции цифровой подстанции группы "Россети".

"Россети Центр" намерены направить на цифровизацию энергообъектов Белгородской области 7 млрд рублей до 2024 года. Компания до конца 2019 года запустит в Белгородской области, в том числе два городских диспетчерских центра, единый центр управления сетями, цифровой район электрических сетей, пояснил Маковский.

О программе цифровизации "Россетей"

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется в том числе в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Сибирь", "Россети Северо-Запад".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.

"Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" ведут бизнес на территории 20 регионов России.