Глава Ставрополья потребовал ускорить темпы исполнения нацпроектов в крае

ПЯТИГОРСК, 5 августа. /ТАСС/. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил чиновникам поторопиться с исполнениями национальных проектов и готовить контрактную документацию заранее, сообщила пресс-служба главы региона в понедельник.

"Темпы работы надо ускорять. Полный объем контрактной документации на 2020 год необходимо подготовить уже в текущем году", - цитирует пресс-служба губернатора.

Глава края обратил внимание ответственных лиц на то, что контракты по объектам, запланированным к реализации в рамках нацпроектов до 2024 года, могут и должны заключаться заранее.

В пресс-службе главы региона ТАСС сообщили, что задержек по исполнению нацпроектов в регионе нет. "Задержек нет, просто мы хотим, чтобы все делалось своевременно, чтобы мы вошли в следующий год с заключенными контрактами, чтобы эффективность работы была высокая", - пояснил собеседник агентства.

В аппарате краевого правительства ТАСС уточнили, что в настоящее время освоение денежных средств по нацпроектам составляет 25,65%. "Это в пределах нормы, пока мы не видим никаких серьезных проблем", - отметил представитель аппарата.

Исполнение задач, связанных с реализацией на Ставрополье национальных проектов, остается на постоянном контроле губернатора края. Для выполнения нацпроектов в регионе приняты 48 региональных проектов и одна региональная программа. В этом году для их реализации в краевом бюджете предусмотрено 12,8 млрд рублей.

О нацпроектах

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.