Развитие аэродромной инфраструктуры в РФ в 2019 году обойдется в 24 млрд рублей

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Финансирование развития аэродромной инфраструктуры в РФ в 2019 году, в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, составит 23,7 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил представитель вице-премьера Максима Акимова по итогам заседания проектного комитета транспортной части комплексного плана.

"В 2019 году в рамках развития аэропортовой инфраструктуры запланировано 45 мероприятий с общим бюджетом 23,7 млрд рублей, включая 17 мероприятий, реализация которых началась в предыдущие годы, и 28 - новые мероприятия", - сказал представитель Акимова.

При этом, по его словам, на заседании проектного комитета руководитель Росавиации Александр Нерадько "доложил о благоприятном прогнозе по достижению целевых показателей федерального проекта на 2019 год": авиаподвижность населения составит 0,75 полета на человека, число перевезенных пассажиров на региональных рейсах (минуя Москву) превысит 16 млн человек.

По словам Нерадько, существуют две наиболее серьезные проблемы: доведение бюджетного финансирования и заключение контрактов на работы только со второй половины августа. Это привело к тому, что строительный сезон на Дальнем Востоке и в Сибири "фактически утрачен", что создало риск неосвоения 7 млрд рублей в этом году.

Поздний срок доведения лимитов бюджетных обязательств по новым объектам существенно - на четыре-пять месяцев - сдвинул сроки начала конкурсных процедур. В итоге Росавиация предложила перенести старт работ на двух аэродромах Камчатки на 2020 год вместо 2019 года.

Также Нерадько сообщил, что на ход исполнения плана влияет и тот фактор, что в ряде регионов фактическая стоимость строительных материалов выше стоимости, предусмотренной проектно-сметной документацией, а также отсутствуют подрядные организации с достаточным опытом работ.

"Министр транспорта Евгений Дитрих поддержал позицию главы Росавиации, напомнив, что с теми же проблемами сталкиваются и при реализации дорожных объектов, но благодаря решениям Государственного совета, состоявшегося 26 июня 2019 года, большинство из них будут сняты", - сообщил представитель Акимова.

Также Нерадько указал на "нередко чрезмерные нормативные ограничения по безопасности".

"Максим Акимов дал поручение дополнительно рассмотреть обоснованность обязательных требований по транспортной безопасности в увязке с фактическими условиями эксплуатации объектов, что позволит существенно снизить издержки аэропортов, особенно малых, но при этом обеспечит безусловный уровень безопасности гражданской авиации", - добавил представитель вице-премьера.

Меры поддержки авиапромышленности

Заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров сообщил, что в 2019 году планируется выделить 5,8 млрд рублей на субсидии для лизинговых компаний на погашение части процентных ставок по кредитам в гражданской авиации. В 2020 году на эти цели предусмотрено 6,97 млрд рублей, в 2021 году - 6,97 млрд рублей. Бочаров также напомнил, что в 2023-2024 годах планируется вывести на рынок самолет "Байкал", который придет на смену Ан-2 для региональных авиалиний.

"Подводя итоги заседания, Максим Акимов отметил, что через развитие инфраструктуры и субсидирование цели, заложенные указом президента и обозначенные в Комплексном плане, будут достигнуты, но "есть более масштабная задача, связанная с формированием модели региональных перевозок", - сообщил представитель вице-премьера, добавив, что Акимов дал поручение Минтрансу проработать комплексную модель авиаперевозок.

"У нас нет необходимости воссоздавать аэродромную сеть образца 1970-х годов, если аэродромы при этом будут стоять пустыми, когда летать не на чем и, тем более, некому. А именно этот риск пока существует в нашей программе - она не связана с воздушными судами и с подготовкой летного состава", - передал слова Акимова его представитель.