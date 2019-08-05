Трамп назвал серьезным нарушением решение ЦБ Китая понизить обменный курс юаня

ВАШИНГТОН, 5 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал в понедельник "серьезным нарушением" решение Народного банка Китая (Центробанк) понизить курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 229 базисных пунктов, до отметки 6,9225 юаня за доллар. Соответствующее сообщение американский лидер разместил в Twitter.

Трамп утверждает, что Китай понизил обменный курс юаня "до почти исторического минимума". Ослабление юаня по отношению к американской валюте длится третий рабочий день подряд, однако впервые с декабря прошлого года обменный курс опустился до отметки в 6,9.

Президент США также в очередной раз обвинил Пекин в "валютной манипуляции". "Это серьезное нарушение, которое со временем значительно ослабит Китай!" - утверждал американский лидер.

Как отметил сотрудник банка "Миньшэн" Дун Вэньсинь, слова которого в понедельник приводит финансовый портал "Тунхуашуньцайцзин", "динамика индекса доллара, а также изменения во внешней экономической среде по-прежнему остаются ключевыми факторами, влияющими на колебания обменного курса жэньминьби".

Эксперты также отмечают, что говорить о девальвации юаня в долгосрочной перспективе пока рано. Как передает портал, с одной стороны китайско-американские торгово-экономические трения еще не проявили себя до конца, с другой - рост ключевых показателей экономики КНР обеспечит стабильность национальной валюты.