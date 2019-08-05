ЦБ РФ: число жалоб на микрофинансовые организации в I полугодии выросло почти на треть

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Количество жалоб граждан в Банк России в отношении российских микрофинансовых организаций (МФО) в январе-июне 2019 г. выросло на 30,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. и составило 14 тыс. обращений. Об этом говорится в отчете ЦБ о работе с обращениями.

В материале отмечается, что большая часть жалоб на МФО связана с совершением действий по возврату задолженности по договору микрозайма. Количество таких жалоб уменьшилось до 50,2% в первом полугодии 2019 года с 61,3% за такой же период 2018 года. Значительная их доля оказалась жалобами на действия профессиональных взыскателей (коллекторов).

Обращения, связанные с превышением предельного размера начисленных процентов, составили 19,6% (2% за отчетный период годом ранее) от общего числа жалоб на МФО. Реструктуризация или рефинансирование договора микрозайма стали предметом жалоб в 6,8% случаев (10% за отчетный период годом ранее). 6,2% обращений поступило в связи с оспариванием факта заключения договора (мошенничеством) против 6% в первом полугодии 2018 года.

В пресс-релизе Банка России отмечается, что число жалоб потребителей финансовых услуг продолжает снижаться. За январь-июнь 2019 года Банк России получил 128,7 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг, что на 4,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На динамику, как и в 2018 году, повлияло существенное снижение жалоб на некредитные финансовые организации (НФО).

Традиционно более половины жалоб (57,5%), поступивших в Банк России в первом полугодии 2019 года, пришлось на кредитные организации. Самыми острыми остаются вопросы потребительского и ипотечного кредитования. В то же время число жалоб по ним в первом полугодии 2019 года снизилось на 5,4% и 38,4% соответственно.