Британская National Grid внедрит ПО для измерения инерции энергосистем в режиме онлайн

ТАСС, 5 августа. Британский оператор электросетей National Grid ESO планирует внедрить инновационное программное обеспечение для мониторинга показателей устойчивости энергосистем в режиме реального времени. Проект будет реализован совместно с технологической компанией Reactive Technologies, сообщил National Grid.

Для измерения и анализа устойчивости и инерции энергосистемы будет установлено решение GridMetrix, которое позволит предоставлять сетевым операторам информацию о текущей динамике ключевых показателей сети. Решение особенно актуально для возобновляемой энергии, которая менее стабильна в выработке по сравнению с ископаемым топливом.

Проект будет реализован в два этапа. В рамках первого шестилетнего соглашения будет разработано аппаратное и программное обеспечение, а на втором этапе будут внедрены подходы к количественной оценке показателей сети.

Предполагается, что новое решение позволит National Grid увеличить долю энергии из альтернативных источников в общем объеме выработки и достичь цели нулевых выбросов к 2025 году.

