Число жалоб на ОСАГО в I полугодии упало на 42,7%

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Число жалоб по тематике ОСАГО в Банк России в январе - июне 2019 года снизилось на 42,7% и составило 18,5 тыс., следует из статистики ЦБ.

Из числа жалоб на ОСАГО сильнее всего уменьшилась доля жалоб на электронный полис - она составила 8,2% против 20,6% годом ранее. Одновременно снизилось число жалоб на отказ в продаже полиса и навязывание дополнительных услуг - с 11% в первом полугодии 2018 года - до 2,5% в I полугодии 2019 года, следует из данных ЦБ.

При этом выросла доля жалоб на нарушение сроков выплаты страхового возмещения - до 10,2% с 3,2% годом ранее, а также на натуральное возмещение - до 5,3% с 2,5% годом ранее. Основной темой жалоб на ОСАГО остается применение страховщиками коэффициента "бонус-малус" (56% против 49,7% годом ранее).

В целом число жалоб на субъекты страхового дела в первом полугодии снизилось на 39,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило 23,1 тыс. Подавляющее большинство жалоб по-прежнему составляет ОСАГО (80,1% от всех жалоб на страховщиков против 85,1% годом ранее), следом идут жалобы на страхование жизни (5,4% против 2,9% годом ранее), добровольное страхование имущества, в том числе каско (4,3% против 3,1% годом ранее).

Кроме того, в феврале 2019 года ЦБ начал выделять в отдельную категорию жалобы, связанные с мисселингом - некорректными продажами, сообщил регулятор. За февраль - июнь получено 1,8 тыс. жалоб по этой тематике, из них большинство - 65,7% - касается банков, 27,2% - страховщиков. "Значительная часть жалоб на мисселинг связана с инвестиционным страхованием жизни, которое банки предлагали клиентам в качестве альтернативы вкладу", - говорится в сообщении ЦБ. Согласно презентации, продаж инвестиционного страхования жизни касается 39,7% жалоб на мисселинг, еще 22,8% связано с реализацией векселей, 13,1% - накопительного страхования жизни, 10,6% - продуктов и услуг доверительного управляющего.

Также регулятор отметил снижение числа жалоб на неправомерные переходы клиентов из ПФР в НПФ и между НПФ. Число таких жалоб за полугодие снизилось на 23,8%. Всего число жалоб на субъекты коллективных инвестиций (включая НПФ) снизилось на 38% и составило 1,3 тыс., из них 65,1% связано с переходами.

Жалобы потребителей финансовых услуг

Банк России за январь - июнь 2019 года получил от потребителей финансовых услуг 128,7 тыс. жалоб, что на 4,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

"В I полугодии 2019 года в Банк России на рассмотрение поступило 142,9 тыс. обращений [с учетом предложений, жалоб, заявлений] от потребителей финансовых услуг. Число жалоб по сравнению январем - июнем 2018 года снизилось на 4,9% и составило 128,7 тыс., из которых на долю кредитных организаций пришлось 57,5%, на долю НФО [некредитные финансовые организации] - 36,3%", - говорится в презентации ЦБ.

Регулятор отмечает, что на динамику, как и в 2018 году, повлияло существенное снижение жалоб на НФО.

На кредитные организации традиционно пришлось более половины жалоб - 57,5%. Банк России в первом полугодии 2019 года получил 74 тыс. таких жалоб, что на 0,8% больше, чем годом ранее. Самыми острыми остаются вопросы потребительского и ипотечного кредитования, число жалоб на которые в первом полугодии 2019 года снизилось на 5,4% и 38,4% соответственно. Так, количество жалоб по тематике "Потребительское кредитование" в первом полугодии уменьшилось до 28,2 тыс. Согласно материалам ЦБ, чаще всего россияне жалуются на проблемы с погашением кредитов (24,5%), навязывание дополнительных услуг при заключении кредитного договора (16,7%) и навязчивое информирование - в частности, автодозвон (14,4%).

Также в ЦБ отмечают сокращение на 32,6% количества жалоб в отношении профучастников рынка ценных бумаг. В январе - июне 2019 года в Банк России поступило 0,5 тыс. таких жалоб. При этом в этом сегменте доля жалоб на брокеров увеличилась на 12,9% пункта и достигла 46,3%.

Помимо этого, примерно на 40% сократилось количество жалоб на субъекты коллективных инвестиций - до 1,3 тыс. Основная тематика жалоб в этом сегменте - несогласие с переходом из ПФР в НПФ и между НПФ.