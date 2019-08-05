Укладка шведского участка газопровода "Северный поток - 2" будет завершена в октябре

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Оператор проекта строительства газопровода "Северный поток 2" - Nord Stream 2 - практически завершил укладку газопровода в шведских водах. Об этом говорится в сообщении Nord Stream 2.

"Укладка 510-километрового шведского участка газопровода "Северный поток - 2" практически завершена: первая нитка на этом отрезке уже готова, строительство второй возобновится 1 сентября 2019 года. Работы в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции планируется завершить в октябре", - говорится в сообщении.

Всего в настоящее время уложено более 1,7 тыс. км газопровода "Северный поток - 2" в Германии, Швеции, Финляндии и России в соответствии с действующими разрешениями.

Компания также отмечает, что 3 августа последняя партия труб для строительства газопровода "Северный поток - 2" покинула склад хранения в порту Карлсхамн. Всего около 39 тыс. труб было отгружено через порт с 7 октября 2017 года. Из них почти 37 тыс. были доставлены на трубоукладочные суда, работающие на шведском участке газопровода, остальные - отправлены в порт Мукран на севере Германии.