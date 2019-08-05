Более 100 бизнесменов из стран ЕАЭС стали участниками дискуссии по маркировке в Москве

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Более 100 представителей бизнеса из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приняли участие в совещании по внедрению маркировки товаров. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"В мероприятии приняли участие более 100 представителей бизнеса из Белоруссии, Казахстана и России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что темой очередного совещания, организованного ЕЭК, стало устранение препятствий в торговле на внутреннем рынке ЕАЭС в связи с введением маркировки товаров. "По итогам консультаций комиссия получила развернутое мнение бизнеса о маркировке товаров на союзном рынке, определены вопросы, которые требуют дополнительного обсуждения для улучшения регулирования торговли отдельными категориями товаров", - сообщили в пресс-службе.

По информации ЕЭК, бизнесмены отметили ценность маркировки как важного инструмента обеспечения свободного движения товаров и катализатора внедрения в экономике цифровых технологий. "Представители делового сообщества выразили готовность устранять барьеры, изъятия и ограничения совместно с комиссией на различных площадках, организуемых ЕЭК", - добавили в организации.

Соглашение о маркировке товаров в странах ЕАЭС было подписано 2 февраля 2018 года в ходе заседания Межправительственного совета ЕАЭС в Алма-Ате. Оно устанавливает порядок внедрения маркировки с целью обеспечения в странах союза единых форматов цифровых кодов, одинаково считываемых всеми участниками оборота и обеспечивающие свободное движения товаров внутри ЕАЭС.