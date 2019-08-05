Южная китайская провинция Гуандун организует новые авиарейсы до Шереметьево

ГУАНЧЖОУ /Китай/, 5 августа. /ТАСС/. Южный Китай готов организовать новые авиарейсы в московский аэропорт Шереметьево и параллельно увеличивать трансконтинентальные железнодорожные перевозки товаров в Европу через Московскую область. Об этом сообщил в понедельник замглавы департамента коммерции провинции Гуандун Чэнь Юэхуа.

"Провинция Гуандун изучает возможность открытия дополнительных прямых авиарейсов с аэропортом Шереметьево, фактически находящимся на территории Московской области, - рассказал он на встрече с делегацией этого российского региона. - Можно сказать, что в данном направлении мы уже установили с вами канал прямого взаимодействия".

Чэнь Юэхуа отметил, что китайская сторона собирается продолжить работу над усовершенствованием уже существующей системы транспортных коммуникаций через Московскую область в Евросоюз и прочие точки мира, в том числе в сфере железнодорожных перевозок.

По словам чиновника, по случаю 70-летия установления дипломатических отношений между двумя странами администрация Гуандун намерена приложить особо активные усилия к расширению масштабов взаимодействия и более полному раскрытию потенциала сотрудничества с Россией и Московской областью в этом направлении.

С 5 по 9 августа в Китае находится делегация во главе с исполняющим обязанности министра инвестиций и инноваций Московской области Антоном Логиновым. Цель визита - ознакомление южных и восточных провинций КНР с потенциалом этого центрального региона России, стимулирование двусторонней торговли, привлечение китайского капитала.