Британская компания, построившая "Титаник", переходит под внешнее управление из-за долгов

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Судостроительная компания Северной Ирландии Harland and Wolff, создавшая в 1909-1911 гг. пассажирский лайнер "Титаник", в понедельник переходит под внешнее управление из-за долгов. Об этом сообщил журналистам официальный представитель одной из крупнейших судостроительных верфей, находящейся в городе Белфаст. Его цитирует газета The Guardian.

По его словам, было проведено несколько заседаний совета директоров, в результате которых администраторы будут назначены в течение дня. В числе возможных управляющих Harland and Wolff упоминаются британская компания MJM Group и американская Flacks Group.

В начале прошлого века судоверфь была одной из самых процветающих компаний Великобритании, на ней были заняты более 30 тыс. человек. В годы Второй мировой войны здесь были построены 140 военных кораблей, 123 торговых судна, а также более 500 танков. Однако в XXI веке ситуация стала ухудшаться, в 2003 году со стапелей компании сошло последнее судно - паром британского Минобороны Anvil Point.

Последний раз компания получила прибыль в размере £1,1 млн в 2015 году. Оборот верфи, которая в настоящее время занимается ремонтом судов, нефтяных плавучих платформ, а также ветряных турбин, снизился за последние несколько лет с £66,7 до £8,3 млн.

Спуск на воду "Титаника" состоялся 31 мая 1911 года. Конструктором лайнера был ирландский бизнесмен и судостроитель, исполнительный директор Harland and Wolff Томас Эндрюс, который погиб в результате крушения корабля 15 апреля 1912 года.