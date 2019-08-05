В СФ вернутся к обсуждению закона о платежных системах, если появятся риски для банков

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам будет контролировать исполнение закона о международных платежных системах и вернется к его обсуждению в случае появления каких-либо рисков, в том числе для российских банков, сообщил ТАСС в понедельник первый заместитель главы комитета Николай Журавлев.

"Комитет будет мониторить действие данного закона и в случае появления каких-либо рисков для участников рынка вернется к нему", - пояснил Журавлев ТАСС.

Он добавил, что в данный момент не видит каких-либо рисков для российских банков из-за положений данного закона. По словам сенатора, законопроект о международных платежных системах "достаточно долго" рассматривался в Госдуме, тогда никаких опасений не высказывалось.

Ранее Ассоциация банков России обратилась к главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову с письмом, в котором будущий закон, регулирующий работу международных платежных систем в России, назван дискриминирующим. В частности, в ассоциации считают, что закон не исключает злоупотреблений со стороны банков, поскольку платежные системы Visa и Mastercard потеряли возможность в одностороннем порядке отключать кредитные организации из системы. Например, как отмечали в ассоциации, банки могут игнорировать требования платежных систем по информационной безопасности. По словам Журавлева, в комитете Совфеда по бюджету и финансовым рынкам не получали соответствующее обращение ассоциации.

В июле Госдума приняла закон, который обязывает международные платежные системы в России обеспечивать бесперебойность работы и запрещает самостоятельно приостанавливать оказание услуг финансовым организациям. После этого некоторые эксперты высказали опасения, что Visa и Mastercard могут покинуть российский рынок из-за подобных требований. В свою очередь в пресс-службе Visa заявили, что компания привержена своей миссии обеспечить бесперебойную работу безналичных платежей для всех участников платежной экосистемы.