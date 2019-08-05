В Чечне почти на полмиллиарда рублей сократили долг за электроэнергию

ГРОЗНЫЙ, 5 августа. /ТАСС/. Общий долг Чечни перед "Россети Северный Кавказ" АО "Чеченэнерго" за первое полугодие 2019 года удалось снизить почти на полмиллиарда рублей благодаря улучшению платежной дисциплины в регионе, говорится в сообщении пресс-службы ресурсоснабжающей организации.

"На 30 июня текущего года общая сумма долга всех категорий потребителей Чечни перед ресурсоснабжающим предприятием республики составляет 3 млрд 423 млн рублей. По итогам первого полугодия потребители управляемого "Россети Северный Кавказ" АО "Чеченэнерго" исполнили обязательства по платежам перед энергетиками на 2 млрд 640 млн рублей. Эта сумма на 473 млн рублей выше уровня платежей за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Тем не менее, вопрос дебиторской задолженности за потребленный энергоресурс все еще остается актуальным в регионе.

"Отсутствие дисциплины платежей негативно сказывается на качестве энергоснабжения всей республики, в том числе и тех потребителей, которые добросовестно подходят к выполнению платежных обязательств перед энергетиками. Платежи за энергоресурс энергокомпанией в первую очередь направляются на модернизацию электросетевого комплекса", - передает пресс-служба слова управляющего директора АО "Чеченэнерго" Русланбека Докуева.