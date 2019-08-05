Власти КНР: Южный Китай будет содействовать увеличению инвестиций в экономику России

ГУАНЧЖОУ /Китай/, 5 августа. /ТАСС/. Южная китайская провинция Гуандун планирует стимулировать выход инвесторов КНР на российский рынок, содействовать их участию в евразийских проектах. Об этом заявил в понедельник замглавы департамента коммерции этого региона КНР Чэнь Юэхуа.

"Провинция Гуандун будет содействовать выходу национальных предприятий на рынок России, стимулировать их инвестиции в российскую экономику, особенно в Московскую область, вкладывать капитал в ее развитие, - рассказал он в ходе встречи с делегацией Московской области. - Мы поощряем компании нашего региона к активному участию в процессах глобального сотрудничества".

По словам чиновника, в соответствии с официальной государственной политикой Китая провинция Гуандун активно участвует в международных проектах инициативы "Один пояс - один путь", в программе экономического развития региона Гонконг - Гуандун - Макао. Чэнь Юэхуа подчеркнул, что китайская сторона особо заинтересована в сотрудничестве с РФ по таким наукоемким направлениям, как аэрокосмические технологии, новые материалы, робототехника.

"Мы активно занимаемся инновациями, уделяем большое внимание науке и технике", - пояснил он.

Согласно официальной статистике, предприятия провинции Гуандун осуществляют деятельность в 185 странах и регионах мира, создав свыше 10 тыс. филиалов за рубежом с инвестициями более $250 млрд. За последние 40 лет в Гуандун пришли более 250 тыс. иностранных компаний с капиталом $446,5 млрд. Провинция активно участвует в зарубежных инвестиционных проектах инициативы "Один пояс - один путь", в важных евразийских проектах.

С 5 по 9 августа в Китае находится делегация во главе с и. о. министра инвестиций и инноваций Московской области Антоном Логиновым. Цель визита - ознакомление южных и восточных провинций КНР с потенциалом этого центрального региона России, стимулирование двусторонней торговли, привлечение китайского капитала.