МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Россия за пять лет снизила импорт продовольствия на 31,2% - с $43,3 млрд в 2013 году до $29,8 млрд в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

"Благодаря реализации политики импортозамещения Россия достигла и превзошла пороговые значения Доктрины продовольственной безопасности по ряду ключевых продуктов питания", - подчеркнули в министерстве.

Так, по зерну и зернобобовым культурам удельный вес отечественной продукции в общем объеме ресурсов внутреннего рынка по итогам 2018 года составил 99,4%, что выше порогового значения доктрины в 95%, по сахару - 95,7% против порогового значения в 80%, по растительному маслу - 81,5% против 80%, по мясу и мясопродуктам - 92,8% против 85%. Практически соответствует целевому показателю в 95% показатель по картофелю (94,7% в 2018 году). При этом, по данным Минсельхоза, наблюдается некоторое отставание от значений продбезопасности по молоку и соли, однако ведомство ожидает, что позитивный тренд, наблюдающийся в молочной отрасли, позволит достичь целевых показателей в течение ближайших 7-8 лет.

Помимо этого, в 2018 году Россия поставила за рубеж продовольствия на сумму $25,8 млрд по сравнению с $16,8 млрд в 2013 году, а объемы государственной поддержки АПК выросли - в текущем году планируемый объем финансирования составляет 307,9 млрд рублей.

Евросоюз и США с 2014 года ввели санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и неоднократно расширяли и продлевали их. В ответ Россия запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции. Продовольственное эмбарго, как и западные санкции, действует до сих пор.