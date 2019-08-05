Пассажиропоток региональных рейсов Utair в первом полугодии вырос на 21,5%

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Пассажиропоток региональных рейсов Utair в первом полугодии 2019 года вырос на 21,5% в сравнении с результатом аналогичного периода прошлого года, до 716,8 тыс. человек, следует из сообщения компании.

Загрузка региональных рейсов без пересадок в Москве ежемесячно растет и прибавила еще 2 п.п. (до 71,08%).

Пассажиропоток в 2018 году вырос на 8,7%, до 7,9 млн человек.

Авиакомпания Utair летает по 150 направлениям, более 60 из которых доступны только пассажирам Utair. Основной пункт пересадки - московский аэропорт Внуково, на который приходится более 160 рейсов Utair ежедневно.