ФАС признала незаконным ограничение "Почтой России" оплаты уведомлений марками

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала "Почту России" нарушившей антимонопольное законодательство из-за ограничения возможности оплаты пересылки уведомлений марками, сообщается на сайте ведомства.

С января 2019 года "Почта России" ограничила расчеты за пересылку уведомлений о вручении внутренних регистрируемых почтовых отправлений только денежными средствами, исключив возможность оплаты марками. ФАС выдала предприятию предупреждение, согласно которому "Почта России" должна была исключить из своего приказа абзац, которым введено ограничение, а также признать недействующим приказ, которым устанавливается переходный период по способу оплаты уведомлений о вручении внутренних регистрируемых почтовых отправлений.

Как поясняли ТАСС в "Почте России", отправка уведомлений о вручении заказного письма - это дополнительная услуга, которая не относится к универсальным услугам почтовой связи, а порядок ее предоставления определяется "Почтой России" самостоятельно.

В мае ФАС возбудила дело в отношении "Почты России" из-за неисполнения предупреждения.

"5 августа 2019 года, по итогам рассмотрения дела, комиссия ФАС признала в действиях ФГУП "Почта России" нарушение закона "О защите конкуренции". В установленные законом сроки ФГУП "Почта России" будет выдано предписание о восстановлении положения, существовавшего до нарушения антимонопольного законодательства", - заявили в ФАС.