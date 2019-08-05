Гордеев предложил обсудить повышение штрафов за нарушения в использовании пестицидов

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Вице-премьер России Алексей Гордеев поручил Минэкономразвития и Минсельхозу совместно с другими профильными ведомствами проанализировать регулирование оборота пестицидов, в том числе рассмотреть вопрос по увеличению штрафов за его нарушение. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера.

"Алексей Гордеев поручил Минэкономразвития и Минсельхозу совместно с другими профильными ведомствам проанализировать практику применения законодательства, регулирующего оборот пестицидов, и деятельность органов государственного контроля (надзора) в этой сфере. Эту работу необходимо провести с учетом лучших зарубежных практик и моделей управления в сфере пчеловодства. Одной из мер по наведению порядка в сфере оборота пестицидов может стать увеличение существующих штрафов", - говорится в сообщении.

Кроме того, ведомствам поручено рассмотреть вопрос о регламентации сроков обработки конкретных сельхозкультур и процесса информирования об этом населения. Гордеев указал, что сложившаяся практика оповещения в местных региональных газетах путем разового объявления в начале сезона о применении пестицидов противоречит действующему законодательству, которое предписывает оповещать пчеловодов в срок за три дня до начала обработки сельскохозяйственных культур. По его мнению, необходимо узаконить источники информации, которые будут ежедневно обновлять сведения о применении пестицидов. Такими ресурсами, по предложению вице-премьера, могут стать официальные сайты органов местного самоуправления.

В сообщении также отмечается, что для обеспечения эффективного взаимодействия сельхозтоваропроизводителей с пчеловодами и обеспечения своевременного информирования об обработке полей Минсельхоз предлагает создать единую базу данных по учету пасек в субъектах и провести их паспортизацию за счет государства.

Гордеев также поручил Минсельхозу до 1 сентября внести в правительство доклад с предложениями по определению методики для создания единого реестра пчеловодов на основании регистрации паспортов пасек, регламента информирования пчеловодов и других заинтересованных лиц о применении пестицидов и агрохимикатов на полях, в том числе на сайтах органов местного самоуправления, а также предложения по увеличению штрафов за несоблюдение регламента по использованию пестицидов. Минсельхозу также поручено усилить взаимодействие с отраслевыми союзами и ассоциациями для выработки мер по защите пчеловодческих хозяйств, а также рекомендаций регионам по компенсационным мерам.

Гибель пчел

Данные меры направлены на защиту интересов пчеловодов и других сельхозтоваропроизводителей, а также потребителей продукции.

"В некоторых регионах в этом году зафиксированы случаи массовой гибели пчел - по данным на конец июля около 40 тыс. пчелосемей, что составляет чуть менее 1,5 % их общего количества на территории России. При этом пчелы играют особую роль в развитии биосферы нашей страны, сохранении природы и эффективности сельского хозяйства. Необходимо определить насколько действующее отраслевое законодательство эффективно, оценить практику его правоприменения. Принять меры срочного характера для исправления сложившейся ситуации в регионах, и в целом меры на перспективу - по изменению регуляторной политики для развития отрасли пчеловодства и предотвращения подобных ситуаций в будущем", - сказал Гордеев.

По информации Минсельхоза, за последние 10 лет производство меда в России увеличилось на 11,8 тыс. тонн, или более чем на 22% к уровню 2009 года. При этом большая часть российского меда производится в личных подсобных хозяйствах - на их долю приходится почти 94% пчелосемей. В 2019 году в ряде регионов зафиксирована гибель пчел, основной причиной которой, по оценке Минсельхоза, стало несоблюдение сельхозпроизводителями правил и норм применения пестицидов, а также несвоевременное оповещение пчеловодов о предстоящих обработках полей.