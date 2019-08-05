Walmart не откажется от продажи оружия из-за трагедий со стрельбой

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. Американская корпорация Walmart, которой принадлежит крупнейшая в США сеть универмагов, не намерена отказываться от продажи оружия и боеприпасов, несмотря на имевшие место в выходные дни массовые расстрелы людей в городах Эль-Пасо (штат Техас) и Дейтон (штат Огайо). Об этом заявил в понедельник представитель компании Рэнди Харгроув журналистам газеты USA Today .

"Правила никак не изменились", - констатировал он. Харгроув подчеркнул, что в Walmart "всегда были строгие правила продажи огнестрельного оружия". Как он пояснил, это предполагало, в частности, проведение более тщательных проверок в отношении покупателей, нежели предписывают федеральные власти США.

В последние дни несколько общественных организаций выступили с призывами к Walmart ограничить продажу огнестрельного оружия и боеприпасов. Поводом для этого послужили произошедшие в минувшие выходные в США несколько трагедий со стрельбой, жертвами которых стали 30 человек.

В марте 2018 года в Walmart заявили о повышении возрастного ограничения ограничение на продажу огнестрельного оружия и боеприпасов до 21 года. Данное решение приняли в компании через несколько недель после стрельбы в школе в городе Паркленд (штат Флорида), при которой были убиты 17 человек. В торговой сети Walmart с 2015 года прекратили продажу ряда видов винтовок, в том числе полуавтоматических AR-15, а также устройств для повышения скорострельности оружия и расширенных обойм.