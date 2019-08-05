Медведев поручил проработать поправки в УК об ответственности за срыв торгов

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил ряду ведомств представить предложения об уголовной ответственности за срыв торгов по госзакупкам. Как сообщает официальный сайт кабмина, такое поручение было дано по итогам заседания о ходе реализации нацпроектов в регионах страны, которое состоялось 2 июля.

"ФАС России во взаимодействии с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, МВД России, Минфином России представить предложения по внесению соответствующих изменений [об ответственности за затягивание и срыв торгов] в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Российской Федерации, определив меры административной и уголовной ответственности за такие правонарушения и преступления", - говорится в перечне поручений по итогам заседания.

Главам регионов было рекомендовано направить в Минфин России информацию о случаях умышленного затягивания и срыва торгов, а также других злоупотреблениях в сфере закупок и предложить меры пресечения такой практики. Минфину России с участием ФАС России поручено проанализировать поступившую информацию и представить предложения по внесению изменений в законодательство в сфере закупок. Все эти поручения должны быть исполнены до 5 сентября.

2 августа на совещании в Южно-Сахалинске глава правительства подчеркнул, что его "достала ситуация" с недобросовестными подрядчиками, которые допускают махинации с торгами по госзакупкам. "Проблема с подрядчиками, занижение цен на конкурсах - вообще эта ситуация, как говорят у нас, достала", - сказал премьер. Он заметил, что не стоит раздувать подобные ситуации, но случаи, когда деятельность участников конкурса направлена на то, чтобы заранее уничтожить его результаты, должны быть наказуемы. "Заявка дается в таком виде, который не исполним, соответственно, конкурс завершается, исполнить по таким правилам конкурс невозможно, в результате все отменяется, мы все теряем деньги, а кто-то наслаждается этой ситуацией", - сказал глава правительства.

Он сделал акцент на то, что причины могут быть разными: желание просто "разбить" конкурс и в будущем поучаствовать в его отдельных частях, действия назло и другие. "Это надо завершать, эта проблема сплошная по всей стране", - заключил Медведев.

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