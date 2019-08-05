СМИ: Китай приостановил импорт сельхозпродукции из США и может повысить пошлины на ее

ПЕКИН, 5 августа. /ТАСС/. Китай временно прекратил закупки сельхозпродукции из США и не исключает повышение пошлин на такие товары. Как говорится в опубликованном в понедельник сообщении "Синьхуа" , этот шаг был сделан в ответ на решение американской стороны ввести пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью $300 млрд.

"Комитет по тарифам Госсовета КНР не исключает поднятие ввозных пошлин на поставки американской сельхозпродукции, сделки по которым были заключены после 3 августа. Соответствующие китайские предприятия уже приостановили закупки сельхозпродукции из США", - указывает агентство.

"Объявленное недавно решение американской стороны ввести дополнительные пошлины в 10% в отношении поставляемой в США китайской продукции на $300 млрд в серьезной степени нарушает достигнутый в Осаке консенсус глав государств КНР и США", - говорится в сообщении.

Как указывает "Синьхуа" со ссылкой на Министерство коммерции и Государственный комитет по развитию и реформе КНР, китайская сторона надеется, что США будут выполнять условия консенсуса глав двух государств и "будут создавать условия для благотворного двустороннего сотрудничества в сельском хозяйстве".

Американский лидер Дональд Трамп в четверг сообщил, что США с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью $300 млрд. Одной из причин этого шага президент назвал тот факт, что Китай не выполнил свое обещание увеличить закупки американской сельхозпродукции.

КНР и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. В первой половине мая в американской столице прошел 11-й раунд консультаций, однако после этого диалог зашел в тупик. 10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму $200 млрд, повысив ставку с 10% до 25%. В начале июня правительство Китая предприняло ответные меры в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций США в $60 млрд.

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