Власти Петербурга планируют приватизировать 25,0001% акций авиакомпании "Россия"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Власти Петербурга планируют в 2019 году приватизировать принадлежащий им пакет акций авиакомпании "Россия" в 25,0001%. Об этом говорится в проекте постановления правительства города, опубликованном в понедельник на сайте антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Санкт-Петербурга.

"Программа приватизации находящихся в государственной собственности акций и долей в уставных капиталах хозяйственных обществ на 2019 год - АО "Авиакомпания "Россия" - 25,0001%", - говорится в документе.

Стоимость пакета оценивается в 7 млрд 362 млн 456 тыс. рублей.

АО "Авиакомпания "Россия" зарегистрирована в Санкт-Петербурге в 1994 году. По данным СПАРК, ее основным владельцем является группа "Аэрофлот", которой принадлежит 74,99% в уставном капитале компании.

Совокупная маршрутная сеть авиакомпании "Россия" насчитывает более 130 направлений. По итогам 2018 года "Россия" перевезла более 11 млн пассажиров.