Медведев освободил от должности замглавы Минпромторга Георгия Каламанова

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли России Георгия Каламанова. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте кабмина.

"Освободить Каламанова Георгия Владимировича от должности заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", - говорится в тексте документа.

Георгий Каламанов родился 27 марта 1976 года в Москве. В 1998 году окончил московский Государственный университет управления (ГУУ) по специальности "социолог". С июля 2008-го по июнь 2010 года - директор департамента внешнеэкономических отношений Министерства промышленности и торговли РФ. С 10 июня 2010 года - заместитель министра промышленности и торговли РФ.