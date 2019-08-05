В строительство первого этапа ТПУ "Девяткино" в Ленобласти вложат 237 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Инвестиции компании "Гатчинапассажиратотранс" в строительство первого этапа транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Девяткино" в городе Мурино Ленинградской области составят 237,6 млн рублей, сообщил ТАСС в понедельник генеральный директор "Дирекции по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области" Кирилл Поляков.

"Объем финансирования создания международного и междугородного автовокзала в составе ТПУ "Девяткино" составит 237,6 млн рублей (укрупненный расчет капитальных затрат в ценах 2017 года с НДС)", - сказал он.

Первый этап ТПУ "Девяткино" включает строительство автобусного вокзала, с последующим его объединением с одноименными станцией метро и железнодорожной станцией. На месте вокзальной площади инвестор намерен открыть коммерческую зону, которая очистит площадь от существующих торговых павильонов, уточнил Поляков. Завершить первый этап работ планируется до 2022 года.

Размещение автовокзала в западной части города позволит вывести общественный транспорт из жилых кварталов: он будет сразу выезжать на кольцевую автодорогу через развязку, которая строится по заказу компании "Ленавтодор".

Второй этап проекта, по данным Полякова, предусматривает перспективное развитие территории транспортного узла при условии выноса инженерных сетей с территории проектирования, в том числе высоковольтных линий электропередачи 110 и 330 кВ. Инвестор намерен построить бизнес-центр, зону отдыха, новые торговые объекты и многоуровневые паркинги на 2,7 тыс. и 1 тыс. машино-мест, а также открытую автостоянку на 118 машино-мест. Завершить реализацию второго этапа планируется до 2035 года.

По оценкам областного управления по транспорту, ежедневный пассажиропоток будущего ТПУ составит почти 62 тыс. человек, проектной документацией предусмотрено строительство подземного и наземных пешеходных переходов, которые обеспечат короткий и безопасный путь к метро для пешехода.